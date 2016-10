Schwere Schäden durch Erdbeben in Italien

Laut offiziellen Angaben starb ein Mann, weil er in der Aufregung einen Herzinfarkt erlitten hatte. Bei den zwei heftigen Nachbeben wurden einige Menschen verletzt, unter ihnen ein Kind, das nach dem Einsturz der Wohnung seiner Eltern mit schweren Blessuren in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Zahlreiche Kirchen massiv beschädigt

Mit Sonnenaufgang bot sich den Einsatzkräften und Helfern ein erster Überblick über die Lage. Nach den Erdstößen wurden schwere Schäden am Kulturerbe der Region Marken gemeldet: Zahlreiche Kirchen der Gegend wurden schwer beschädigt, der Kirchturm des Wallfahrtsorts Santa Maria in Via in der Kleinstadt Camerino stürzte auf ein gegenüber liegendes Gebäude.

Auch in der Ortschaft Visso, wo das heftigste Nachbeben gemessen wurde, stürzte eine Kirche ein. "Es ist wie nach einem Bombenangriff", berichteten Augenzeugen. Die Stärke variierte in den Angaben unterschiedlicher Erdbebenwarten zwischen 5,9 und 6,1 auf der Richterskala, womit die Erschütterungen sogar heftiger waren als beim Hauptbeben.

Foto: Twitter

"Unser Dorf ist am Ende"

Das Dorf Ussita ist laut Angaben des dortigen Bürgermeisters schwer verwüstet. "Unser Dorf ist am Ende", sagte Marco Rinaldi dem Staatsfernsehen RAI. 25 Senioren seien aus dem Altersheim evakuiert worden. Der Bürgermeister hoffte, dass es keine Todesopfer geben werde, weil die meisten Bewohner nach den ersten Erdstößen um 19.11 Uhr ihre Wohnungen bereits verlassen hätten.

Das Epizentrum des Bebens lag in der Provinz Macerata. Foto: Google Maps

Panik durch Nachbeben am Donnerstag

Mehrere Bürgermeister der betroffenen Gemeinden hatten sich zuversichtlich gezeigt, dass es trotz schwerer Schäden keine Vermissten und Verschüttete geben könnte. Viele Menschen verbrachten die Nacht im Auto oder in Notunterkünften. Aus Sicherheitsgründen blieben am Donnerstag die Schulen in mehreren betroffenen Gemeinden geschlossen. Diese Entscheidung erwies sich als richtig, denn am späten Vormittag kam es neuerlich zu einem Nachbeben. Der Erdstoß der Stärke 4,4 sorgte für Panik in Teilen der Bevölkerung.

Foto: APA/AFP/TIZIANA FABI

Beben wurde auch im Süden Österreichs wahrgenommen

Laut ZAMG in Wien wurde das Erdbeben vereinzelt auch in südlichen Teilen Österreichs in höheren Stockwerken als langsames Schwanken des Gebäudes wahrgenommen. In der Erdbebenregion selbst leben 20 Auslandsösterreicher, sie alle sind wohlauf, teilte die österreichische Botschaft in Rom Donnerstagmittag mit. Demnach mussten lediglich zwei Österreicher wegen der Erschütterungen ihre Wohnungen verlassen.

Foto: APA/AFP/TIZIANA FABI

Papst betet für Erdbebenopfer

Auch Papst Franziskus zeigte sich betroffen: "Ich bin den Menschen, die vom neuen Erdbeben in Mittelitalien betroffen sind, im Gebet nahe", teilte das katholische Kirchenoberhaupt am Donnerstagvormittag mit.

Eine Notschlafstelle in Visso Foto: APA/AFP/TIZIANA FABI