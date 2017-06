Schwer bewaffneter Amokläufer erschießt 4 Menschen

Zunächst feuerte der 50- jährige Mann aus seinem Haus in dem Dorf Kratowo auf Passanten. Im Kampf mit der Polizei geriet das Haus in Brand. Der Mann konnte flüchten und wurde nach Einbruch der Dunkelheit in einem Waldstück eingekesselt. Mehrfach warf er Handgranaten und selbst gebaute Sprengsätze gegen die Polizisten. Die Sicherheitskräfte setzten wie in einem Kriegsgebiet gepanzerte Mannschaftstransporter ein.

Polizei und Nationalgarde im umstellten Waldstück, in dem der Amokläufer schließlich getötet wurde Foto: ruptly.tv

Als Auslöser der Tat wird laut Medienberichten ein Streit mit den Nachbarn vermutet. Der Täter sei betrunken gewesen oder unter Drogen gestanden. Er sei auch als psychisch auffällig in Behandlung gewesen. "Die genauen Motive werden jetzt überprüft", sagte Innenminister Wladimir Kolokolzew am frühen Sonntagmorgen.