Schweizer Skiverband trennt sich von Sepp Brunner

Der Österreicher coachte zunächst Sonja Nef als Privattrainer zum WM- Titel, 2004 wechselte er in den Verband zu den Technik- Herren. Vor drei Jahren übernahm Brunner dann den Posten seines näheren Landmanns Walter Hubmann bei den Abfahrern. Sein Schützling Beat Feuz holte im Februar in St. Moritz WM- Gold in der Abfahrt.

Trotz seiner Erfolge entschied man sich bei Swiss- Ski aber zur Trennung, wobei eine Sprecherin wiederholt illoyales Verhalten von Brunner gegenüber dem Verband als Grund angab. Brunner hatte im Jänner bekrittelt, dass Swiss- Ski dem amerikanischen Team entgegen einer anderslautenden Vereinbarung Trainingseinheiten auf der WM- Strecke in St. Moritz untersagte.