Schweizer Reporter geht vor Hirscher in die Knie!

Der Spott für Hirscher stieß auch Perren, Ski- Experte des Schweizer Blicks, sauer auf: "Das war unterirdisch!" Er habe sich sogar für einige Online- Kollegen aus Österreich sehr geschämt, wie er im Interview mit sportkrone.at- Chef Max Mahdalik verrät.

Das Wort "Champion" nahm er in Bezug auf Hirscher sehr oft in den Mund. Da der fünffache Gesamtweltcupsieger einmal mehr in einer schwierigen Phase bewiesen hat, was für ein unglaublich großer Sportsmann er ist und sich mit zwei Fabelläufen RTL- Gold geschnappt hat.

Perren sieht Hirscher auch als den großen Favoriten für den Slalom am Sonntag, den letzten Bewerb der heurigen WM. Hirschers größtem Konkurrenten um den Sieg, Henrik Kristoffersen, prognostiziert Perren Probleme: "Ihm fehlen hier auf dieser Strecke die Steilhänge." Zudem traut er Marco Schwarz ein Top- 5-Ergebnis zu. Man darf gespannt sein, ob Perren mit seiner Prognose richtig liegt. Wir hätten auf jeden Fall nichts dagegen!

krone.at live aus St. Moritz