Schweizer Hotel fordert Juden zum Duschen auf

Eine Aufforderung speziell an jüdische Gäste, sich vor dem Swimmingpool- Besuch in einem Schweizer Apartmenthotel zu duschen, hat für Empörung gesorgt. Das Simon- Wiesenthal- Zentrum forderte am Dienstag die Schließung des Hauses in Arosa. Das Zentrum setzt sich gegen Rassismus und Antisemitismus ein.