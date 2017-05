Schweiz startet glücklich, Letten besiegen Dänen

Lettland ist in der Vorrundengruppe A der Eishockey- WM in Köln und Paris mit einem 3:0 (0:0,1:0,2:0) gegen Dänemark gestartet. Die Letten machten am Samstag in Köln vor 13.453 Zuschauern den Sieg im Schlussdrittel in Überzahl perfekt. Miks Indrasis von Dinamo Riga schoss zwei Tore.