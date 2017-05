Schweiz: Arzt entfernt Mann 10 Kilo schweren Hoden

Wie der Schweizer "Blick" am Dienstag berichtete, ließ der Mann einen Leistenbruch aus Angst vor Spritzen jahrelang unbehandelt. Erst als die Schmerzen immer größer wurden und sein Hoden immer stärker anschwoll, suchte er einen Arzt auf.

80 Prozent des Darms rutschten in den Hoden

Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 80 Prozent des Darms in den Hoden gerutscht, der zu einem 10- Kilo- Ungetüm anschwoll. Etwas Vergleichbares habe ich noch nie gesehen. In Europa ist der Fall einmalig", sagte der Arzt dem "Blick".

Heikler Eingriff

Die achtstündige Operation war wegen der hohen Infektionsgefahr äußerst heikel, verlief aber am Ende erfolgreich. Der Chirurg entfernte zuerst beide Organe von einer Fett- und Hautschicht, danach musste er den Darm zurück in den Bauch operieren. Zum Schluss platzierte der Mediziner vier künstliche Netze an Bauch, Leiste und Hoden, die alles fixieren.

Mittlerweile befindet sich der Patient wieder auf dem Weg der Besserung, die Genesung verläuft gut. "Für mich startet ein neues Leben», sagte er gegenüber dem "Blick".