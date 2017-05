Schweden stellt Ermittlungen gegen Assange ein

Die Staatsanwaltschaft in Schweden hat am Freitag mitgeteilt, die seit sieben Jahren andauernden Ermittlungen gegen WikiLeaks- Gründer Julian Assange wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung einzustellen. Der 45- jährige Australier lebt seit 2012 im Exil in der ecuadorianischen Botschaft in London, um einer Auslieferung an die schwedische Justiz entgehen.