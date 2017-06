Schwarzenegger: "Trump kann uns nicht stoppen"

Draußen wurde für ein besseres Ökostromgesetz protestiert, drinnen wurde heiß debattiert: Der steirisch- amerikanische "Terminator" und Umweltaktivist Arnold Schwarzenegger hat am Dienstag die Eröffnung des Austrian World Summit in der Wiener Hofburg mit einer Kampfansage an seinen US- Präsidenten begonnen: "Donald Trump wird uns weder stoppen noch besiegen können."