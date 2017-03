Schwarzenegger feiert mit Special- Olympics- Helden

"Das sind die Gewinner der Special Olympics Winterspiele. Schaut euch das an. Sie sind die besten", sagt er in einem Video mit vier Medaillengewinnern.

Über eine Woche lang kämpften über 2.700 Athleten aus 107 Nationen in Schladming Gold, Silber und Bronze. Die große Schlusszeremonie findet am Freitagabend im Stadion Liebenau in Graz statt. Neben Arnold Schwarzenegger werden auch Andreas Gabalier und Helene Fischer auftreten.