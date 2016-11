Schwarzen getötet: Polizist schoss "rechtmäßig"

Wie leider mehrere andere hatte auch der Fall des Afroamerikaners Keith Lamont Scott heuer in den USA für Empörung gesorgt: Ein Polizist hatte den Mann am helllichten Tag auf einem Parkplatz vor einer Wohnsiedlung in der US- Stadt Charlotte erschossen. Der Vorfall hatte über Tage massive Proteste ausgelöst - nun steht fest, dass sich der Polizist nicht vor Gericht dafür verantworten muss. Er habe rechtmäßig gehandelt, hieß es.