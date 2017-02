Schwangere will Baby ohne Gehirn zur Welt bringen

Die Youngs, die bereits einen zweijährigen Sohn haben, erfuhren die schreckliche Nachricht in der 19. Schwangerschaftswoche. Für beide war es ein Schock, erinnert sich der Royce in einem Posting auf Facebook, in welchem er ausführlich über ihr trauriges Schicksal und seine Bewunderung für seine selbstlose und starke Frau schreibt. Keri hätte nach der Diagnoseverkündung nicht einmal eine Minute gebraucht, um die Ärztin Folgendes zu fragen: "Wenn ich sie austrage, kann ich dann ihre Organe spenden?"

"Eva verdient es, ihre Mama und ihren Papa zu treffen"

Royce war in diesem Moment überwältigt: "Das was das Mächtigste, was ich ich bisher erlebt habe." Schon oft habe er sich gedacht: "Meine Güte, was für ein Glück ich habe, mit dieser Frau verheiratet zu sein." Aber so beeindruckt sei er noch nie gewesen, meint Royce. Nicht nur der Gedanke, anderen Menschen eventuell das Leben retten zu können, stecke in dem Entschluss der beiden. "Wir kamen zu dem Schluss, dass Eva lebt und sie verdient es einfach, ihre Mama und ihren Papa zu treffen", begründet der Ehemann.

Hier können Sie das komplette Posting von Royce Young lesen:

Keri betont in ihrem Facebook- Statement, dass die Entscheidung nichts mit ihrem Glauben zu tun habe. Die Schwangere ist Vertreterin der Pro- Life- Bewegung und meint: "Das ist Leben. Jeder hat es. Jeder verdient es (...) Wir hoffen nicht auf ein Wunder. Wir wissen, dass sie nicht leben wird. Aber jemand anderer hofft verzweifelt auf ein Wunder (...) Dieser jemand verdient sein Leben und betet womöglich dafür. Die Antwort auf diese Gebete könnte Eva sein."

Baby könnte innerhalb weniger Stunden mehrere Leben retten

Laut Ärzten eignet sich Evas Herz womöglich nicht für eine Spende, doch ihre Leber, Niere, Bauchspeicheldrüse und ihre Lunge könnten tatsächlich transplantiert werden. Der Geburtstermin ist auf Anfang Mai angesetzt.