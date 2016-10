Schwangere hatte 75 Bodypacks in ihrer Unterwäsche

Das auffällige Verhalten der jungen Frau hatte am Sonntag gegen 0.45 Uhr am Bahnhof Meidling die Aufmerksamkeit der Beamten erregt, woraufhin sich diese für eine Kontrolle entschieden. Die Verdächtige machte bei ihrer Befragung dubiose Angaben und wollte ihre Identität nicht preisgeben. Die Polizisten brachten die Schwangere daraufhin ins Spital. Bei der Durchsuchung ihrer Kleidung machten sie dann in der Unterhose und dem BH der Frau den beachtlichen Drogenfund.

Drogen "von 50- bis 100- jährigem Mann erhalten"

Ein Geständnis machte die 25- Jährige nicht, und auch über die Herkunft des Kokains schwieg sich die Frau aus. Sie sprach lediglich davon, die Drogen von einem "50 bis 100 Jahre alten Mann" erhalten zu haben, so Polizeisprecher Roman Hahslinger. Über die Verdächtige wurde schließlich U- Haft verhängt.

Im Bereich des Bahnhofs Meidling kam es laut Polizei zuletzt mehrfach zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen nord- und westafrikanischen Drogendealern. Deshalb führten die Ermittler des Landeskriminalamts Wien Außenstelle West gemeinsam mit Beamten der sogenannten Ausgleichsmaßnahmen- Schengen (AGM) die Schwerpunktaktion durch.