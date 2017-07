Schwangere bringt nach Blitzschlag Sohn zur Welt

Die Tragödie spielte sich in Florida ab. Laut dem Internetportal "heavy.com" war Meghan D. mit ihrer Mutter in der Nachbarschaft spazieren, als der Blitz die junge Frau in den Kopf traf. Die anschließende Geburt im Krankenhaus fand eine Woche vor dem Geburtstermin statt.

Ärzte kämpfen um das Leben des Babys

Nicht nur der Gesundheitszustand von Meghan ist kritisch, den Ärzten bereiten auch die Verletzungen ihres Sohnes Owen große Sorgen. "Sie sagten, dass sie erst in ein paar Tagen das Ausmaß der Verletzungen aufgrund des Blitzschlags und des Sauerstoffmangels, verursacht durch einen zehnminütigen Herzstillstand Meghans, kennen werden", wird ein Freund der Familie zitiert.

Während die Mutter auf dem Weg der Besserung ist, kämpft ihr Neugeborenes noch immer ums Überleben. Sie soll bereits Reaktionen mit den Augen zeigen können, wenn ihr Mann ihren Namen sagt. Das Paar hat zwei weitere Kinder.