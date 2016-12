Schwangere (25) stirbt auf dem Weg ins Krankenhaus

"Wir haben uns alle so sehr auf den kleinen Pascal gefreut. Am allermeisten natürlich Jasmin selbst und Papa Raphael", schildert Nicole Merinsky, die Cousine der so tragisch Verstorbenen. Statt über ein "Christkind" strahlen zu können - der Geburtstermin war für rund um Weihnachten errechnet - müssen die Hinterbliebenen jetzt den schweren Gang auf den Friedhof antreten.

Nach Atembeschwerden bei mehreren Ärzten

Tatsächlich lässt sich die Tragödie kaum in Worte fassen. Denn schon seit Tagen hatte die 25- jährige Angestellte eines Supermarktes über Atembeschwerden geklagt. Die junge Mama der zweijährigen Emilie suchte deshalb mehrere Mediziner auf. Diese beschieden der Hochschwangeren, dass das in der Schwangerschaft normal sei. Jasmin A. gab sich mit dieser Antwort zufrieden.

Am 5. Dezember verschlechterte sich ihr Gesundheitszustand aber dramatisch. Ihr Ehemann Raphael rief daraufhin sofort den Notarzt - doch da war es schon zu spät! "Unsere Jasmin ist noch im Krankenwagen verstorben. Im Spital hat man noch versucht, wenigstens das Baby zu retten. Doch auch für den winzigen Buben kam jede Hilfe zu spät", berichtet Nicole Merinsky über den Schicksalsschlag.

Cousine bittet jetzt um Spenden für Begräbnis

Zum Schmerz kommt jetzt auch finanzielle Not. Denn der alleinstehende Papa muss für seine kleine Emilie sorgen - und auch noch die Kosten für ein würdiges Begräbnis aufbringen.

Nicole Merinsky, selbst vierfache Mama, hat deshalb ein Spendenkonto eröffnet: IBAN: AT896000010216185019, BIC: BAWAATWW (Bawag- P.S.K.)

