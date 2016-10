Schwaches England zittert sich zu 0:0 in Slowenien

Für die Engländer endete eine Siegesserie von 14 Spielen in EM- und WM- Quali- Partien. In der Tabelle der Gruppe F bleiben sie mit nun sieben Zählern aber an der Spitze. Neuer Zweiter ist Litauen nach einem 2:0 gegen Malta vor den bei ebenfalls fünf Punkten haltenden Slowenen. Alles in allem fiel Englands Auftritt in Ljubljana unter die Kategorie durchwachsen. Die ohne Wayne Rooney eingelaufenen Three Lions taten sich schwer, in der Offensive Akzente zu setzen. Zur Pause stand kein englischer Schuss auf das slowenische Tor zu Buche. Die Hausherren trafen indes durch Jasmin Kurtic einmal nur die Stange.

England auch nach dem Seitenwechsel schwach

Nach Seitenwechsel fand Slowenien die nächste Chance vor. Der starke Joe Hart im englischen Tor bewies bei einem Kopfball von Kurtic aber Klasse. Die Heimischen, bei denen Ex- Salzburger Kevin Kampl zum Ärger der Teamkollegen aufgrund zu hoher Belastung abgesagt hatte, waren der Führung in dieser Phase näher als die Engländer. In der 73. Minute war es schließlich so weit: Rooney kam für Dele Alli und erhielt von Jordan Henderson sogleich die Kapitänsschleife überreicht. Der Profi von Manchester United fiel danach weder positiv noch negativ auf.

Weltmeister Deutschland gegen Nordirland souverän

Im Regen von Hannover blieb indes Weltmeister Deutschland voll auf Kurs Richtung Russland. Ein Doppelpack von Julian Draxler (13.) und Sami Khedira (17.) sorgte schnell für klare Verhältnisse zugunsten der Deutschen, die in der Qualifikation noch kein Gegentor kassiert haben. Nordirland gab sich danach nicht auf und verhinderte dadurch eine höhere Niederlage. Joachim Löw stellte mit seinem 94. Sieg als Bundestrainer die Rekordmarke von Sepp Herberger ein. In der Gruppe C führt Deutschland nun vor Aserbaidschan, das nach einem 0:0 in Tschechien bei sieben Punkten hält.

Norwegen vermeidet Riesen- Blamage gegen San Marino

Eine Sensation witterte in Oslo San Marino. Bis zur 77. Minute trotzte der Fußball- Zwerg Norwegen ein 1:1 ab, ehe der eingewechselte Adama Diomande die Skandinavier doch noch auf Kurs brachte. Schlussendlich siegte Norwegen mit 4:1. In Gruppe E übernahm Montenegro nach einem 1:0 in Dänemark die Spitze. Polen hält ebenfalls bei sieben Punkten, das 2:1 gegen Armenien stellte ein Treffer von Robert Lewandowski erst in der 95. Minute sicher.

Alle Ergebnisse der Dienstag- Spiele der WM- Quali:

Gruppe C:

Tschechien - Aserbaidschan 0:0

Deutschland - Nordirland 2:0 (2:0)

Tore: Draxler (13.), Khedira (17.)

Norwegen - San Marino 4:1 (1:0)

Tore: Simoncini (12./Eigentor), Diomande (77.), Samuelsen (82.), King (83.) bzw. Stefanelli (54.)

Gruppe E:

Kasachstan - Rumänien 0:0

Dänemark - Montenegro 0:1 (0:1)

Tor: Beciraj (32.)

Polen - Armenien 2:1 (0:0)

Tore: Mkoyan (48./Eigentor), Lewandowski (95.) bzw. Pizzelli (50.)

Gelb- Rote Karte: Andonian (30./Armenien)

Gruppe F:

Litauen - Malta 2:0 (0:0)

Tore: Cernych (76.), Novikovas (84./Elfmeter)

Rote Karte: Caruana (82./Malta)

Slowakei - Schottland 3:0 (1:0)

Tore: Mak (18., 56.), Nemec (68.)

Slowenien - England 0:0