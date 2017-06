Schwab: "In den nächsten drei Jahren Titel holen"

Noch ehe die neue Saison angepfiffen wird, kommt bei Stefan Schwab schon Sehnsucht auf: "Ich bin das vierte Jahr hier, eine Saison ganz ohne Europacup gab es noch nie." Zweimal schaffte es Rapid während seiner Zeit in die Gruppenphase und scheiterte einmal in der Quali.

"Es ist ungewohnt, wird uns abgehen", weiß der 26- Jährige, der beim Blick nach vorne sagt: "Dass wir in der Liga eine bessere Rolle und vorne mitspielen wollen, ist klar." Der Mittelfeld- Turbo gesteht aber zugleich: "Wohin die Reise genau gehen wird, ist schwierig zu sagen. Etwas Ungewissheit ist dabei."

Es gilt, die Stärke auszupacken: "Wir sind ein Team, das offensiv gut nach vorne spielen kann - das brauchen wir!" Klappte im letzten Saison- Finish wieder: "Trainer Goran Djuricin hat es in sich, dass er auch einen offensiven Fußball zeigen will. Das kommt uns entgegen. Wir müssen uns sechs bis zehn Top- Chancen pro Spiel erarbeiten, dann werden uns drei, vier Tore gelingen."

Schwab ist in den drei Jahren zum Führungsspieler gereift, sein Vertrag läuft bis 2020: "Mein Ziel ist es, in den nächsten drei Jahren mit Rapid einen Titel zu holen. Die letzten Jahre zeigten, wie schwierig das ist." Den neuen Athletik- Coach Toni Beretzki kennt der Saalfeldner noch aus Admira- Zeiten ("Ich habe gute Erfahrungen mit ihm gemacht"), sich selbst wünscht er speziell eine verletzungsfreie Saison: "Ich möchte wieder in die Form vom Herbst 2016 reinkommen."

Ob er sich nach seiner Karriere eine Trainerzukunft vorstellen kann? "Ja, ich interessiere mich sehr dafür, wie man eine Mannschaft führt, werde zumindest die Trainer- Ausbildung absolvieren. Was dann daraus wird, wird man sehen."

Christian Reichel, Kronen Zeitung