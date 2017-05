"Schutzengerl haben uns auf Heimfahrt begleitet"

Unzählige Schutzengel haben am Sonntagabend in Niederösterreich über eine Mutter und ihr Kind gewacht. Die beiden waren mit dem Auto in Petzenkirchen im Bezirk Melk unterwegs, als ein Baum auf die Landstraße stürzte - und den Wagen unter sich begrub. Wie durch ein Wunder blieben die Krankenschwester (28) und ihr vierjähriger Sohn unverletzt.