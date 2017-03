Schuss vor Disco: Schütze noch auf der Flucht

Drei schwere Jungs haben am Mittwochnachmittag vor einem Haftrichter in Wien Platz nehmen müssen. Den drei Serben wird vorgeworfen, in die spektakuläre Schießerei vor dem Klub "The Box" am vergangenen Wochenende involviert gewesen zu sein. Wie berichtet, erlitt ein Gast einen Steckschuss in den Oberschenkel.