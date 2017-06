Schuss in Wien: Polizisten überwältigen Bankräuber

Wie Polizeisprecherin Irina Steirer sagte, sei der Mann nach dem Überfall auf die Straße geflüchtet: "Drei Polizisten hielten in der Vorgartenstraße einen Verdächtigen an und unterzogen ihn einer Personenkontrolle." Als die drei Polizisten in die Tasche des Mannes schauen wollten - darin fanden sich dann eine Waffe und Bargeld von dem Überfall, so die Sprecherin -, lief er in Richtung Engerthstraße davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. "Dabei wurde ein Warnschuss ins Erdreich abgegeben", so Steirer.

Foto: Zwefo

Der 27- jährige österreichische Staatsbürger konnte schließlich überwältigt werden und befindet sich in Polizeigewahrsam. Ob er bei dem Überfall eine echte Waffe oder eine Attrappe verwendet hat, ist bislang unklar. Bei der Tat dürfte er mit einer Art Mundschutz maskiert gewesen sein.

Foto: Zwefo