Schumacher hat großen Anteil am Mercedes- Erfolg

Von 2010 bis 2012 saß "Schumi" im Mercedes- Cockpit, konnte aber nie wirklich an seine früheren Glanzzeiten anschließen. In 58 Rennen fuhr der Deutsche nur einmal aufs Podest. Von einem Reinfall möchte Brawn aber keinesfalls sprechen: "Michael hat zur Organisation und Struktur beigetragen, die zum Erfolg von Mercedes führte", so der Engländer gegenüber "CNN".

Foto: GEPA

"Mit seinem Wissen und seiner Reife war es unbezahlbar, wenn er den Aerodynamikern, den Fahrwerksingenieuren oder den Reifenexperten erklärt hat, was notwendig ist", schwärmte Brawn, der vor Kurzem hart von Lauda attackiert wurde , weiter.

Nach dem Engagement von Schumacher, der insgesamt sieben WM- Titel mit Benetton (2) und Ferrari (5) einfahren konnte, ging es für den Mercedes- Rennstall steil bergauf. Seit nun drei Jahren gibt es an den Silberpfeilen in der Formel 1 kein Vorbeikommen.