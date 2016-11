Schulz: "Die Situation ist besorgniserregend"

Der Zustand der Europäischen Union ist nach Ansicht von EU- Parlamentspräsident Martin Schulz nicht gut. "Die Situation ist besorgniserregend", sagte Schulz am Donnerstag bei der Diskussion "Stimmen der Zukunft Europas" in Wien, an der auch Kommissionspräsident Jean- Claude Juncker, Bundeskanzler Christian Kern und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner teilnahmen. Schulz plädierte für eine klarere Kompetenzverteilung und "fundamentale Reform", notfalls über eine EU- Vertragsänderung. Der Mut dazu sei aber begrenzt.