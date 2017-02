Schulz: "Arbeitslosengeld länger ausbezahlen"

Der Kanzlerkandidat der deutschen Sozialdemokraten, Martin Schulz, will das einst umstrittene SPD- Reformprojekt "Agenda 2010", reformieren. Schulz schwebt vor, die Bezugsdauer für das in Deutschland im Fall einer Arbeitslosigkeit zunächst ausgezahlte Arbeitslosengeld I zu verlängern. Eine konkrete Zeitspanne stehe aber noch nicht fest, berichtete die "Bild"- Zeitung am Montag.