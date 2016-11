Schützen retten eigene Tradition vor EU- Plänen

Der nicht alltägliche Aufmarsch des Salzburger Landesschützenkommandanten Franz Meißl in Begleitung von Salzburger und Tiroler Schützen sowie Vertretern der federführenden Salzburger Landtagspräsidentin Brigitta Pallauf am Freitag im Innenministerium war entschlossen und am Ende zum Teil erfolgreich. 109 Schützenkompanien - allein in Salzburg mit 5800 aktiven Mitgliedern - sind von der geplanten Verschärfung der EU- Feuerwaffenrichtlinie 91/477/EWG betroffen. Das Ministerium stellte nun klar, dass ihre Ausrüstung großteils nicht unter den Waffenbegriff fällt.