Schüsse und Auto- Attacke auf Polizei in Washington

Nach Angaben der Polizei war die Frau in eine Verkehrskontrolle in nur wenigen Straßenblocks Entfernung vom Kapitol geraten. Sie wendete daraufhin, um zu fliehen. Dabei wäre sie beinahe mit mehreren Beamten kollidiert und krachte dann in den Polizeiwagen. Nach kurzer Verfolgung sei die Täterin festgenommen worden, erklärte die Polizei. Die Frau habe sich "aggressiv" verhalten. Zuvor war noch von einem männlichen Täter die Rede gewesen.

Foto: AP

Bei der Verfolgung feuerten die Beamten den Angaben zufolge mehrere Schüsse ab. Doch wurde niemand verletzt. Der Vorfall scheine krimineller Natur zu sein und "keine Verbindung zum Terrorismus zu haben", sagte eine Polizeisprecherin. Das Kapitol, wo der US- Kongress seinen Sitz hat, blieb für Besucher geöffnet.

Foto: AP

Immer wieder Zwischenfälle beim Weißen Haus

In Washington kommt es immer wieder zu Versuchen, in das Weiße Haus einzudringen. Erst Mitte März hatte es zwei Zwischenfälle gegeben. In einem Fall erschien ein verdächtiges Fahrzeug an einer Sicherheitskontrolle - laut dem Sender CNN behauptete der Fahrer, er habe eine Bombe im Auto. Zudem wurde ein Mann festgenommen, der über den Zaun auf das Außengelände des Präsidentensitzes gelangt war und danach am Hauptgebäude an einem Türgriff gerüttelt hatte.