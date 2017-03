Schüsse und Auto- Attacke auf Polizei in Washington

Der Mann war den Angaben zufolge mit dem Fahrzeug offenbar absichtlich in ein Polizeiauto gekracht und hatte anschließend vergeblich versucht, mehrere Polizisten zu überfahren.

Foto: AP

Die Beamten hätten bei dem Vorfall Schüsse abfeuert, hieß es bei der Polizei. Das Kapitol im Zentrum der US- Hauptstadt ist der Sitz des Kongresses.

Foto: AP

Immer wieder Zwischenfälle beim Weißen Haus

In Washington kommt es immer wieder zu Versuchen, in das Weiße Haus einzudringen. Erst Mitte März hatte es zwei Zwischenfälle gegeben. In einem Fall erschien ein verdächtiges Fahrzeug an einer Sicherheitskontrolle - laut dem Sender CNN behauptete der Fahrer, er habe eine Bombe im Auto. Zudem wurde ein Mann festgenommen, der über den Zaun auf das Außengelände des Präsidentensitzes gelangt war und danach am Hauptgebäude an einem Türgriff gerüttelt hatte.