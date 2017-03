Schüsse in Wiener Szeneklub - ein Verletzter

Schüsse in einem Wiener Szeneklub in der Nacht auf Sonntag: Wie die "Krone" erfuhr, kam es in dem Lokal "Box" im Hotel Hilton beim Stadtpark - beliebt vor allem bei der serbischen Community - zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Gästen und Securitymitarbeitern, in dessen Folge es zur Schießerei kam. Eine Person wurde dabei von einem Projektil getroffen und verletzt.