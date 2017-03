Schüsse in US- Nachtclub: Toter und 14 Verletzte

Die Tat ereignete sich gegen 1 Uhr früh (Ortszeit) im "Cameo Night Club", wo zu diesem Zeitpunkt Hunderte überwiegend junge Gäste feierten. Neudigate sprach gegenüber dem Sender CNN von "vielen Opfern". Einige Personen hätten lebensbedrohliche Verletzungen erlitten und sollen sich in kritischem Zustand befinden, hieß es.

Polizei spricht von mindestens zwei Schützen

Die Polizistin Kimberly Williams sagte dem Sender CNN, es habe mindestens zwei Schützen gegeben. "Wir sind sicher, dass es mehr als einer war, aber wir sind bisher nicht sicher, ob es mehr als zwei waren."

Foto: Associated Press

Auch was der Auslöser der Schießerei war konnten die Ermittler zunächst nicht sagen. Der Aufenthaltsort der Schützen war zunächst weiter unklar, Festnahmen gab es nach Polizei- Angaben noch nicht.

Erinnerung an Bluttat in Orlando im Vorjahr

Die Tat weckt Erinnerungen an eine Schießerei in Orlando (Florida). Dort hatte am 12. Juni 2016 Omar Mateen, ein US- Bürger mit afghanischen Wurzeln, in einem Schwulenclub 49 Menschen erschossen und weitere 53 verletzt, bevor er von Polizisten erschossen wurde. Zuvor hatte er sich in Anrufen zur Terrormiliz Islamischer Staat bekannt. In Cincinnati gab es vorerst noch keine Hinweise auf eine terroristisch motivierte Tat.