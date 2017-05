Schüsse aus Auto in Velden: 25- Jähriger angezeigt

In der Nacht auf Donnerstag war der Mann als Gast des GTI- Treffens in der Wörthersee- Gemeinde unterwegs. Auf der Höhe des Casinos öffnete er plötzlich das Fenster und gab mit einer Pistole mehrere Schüsse in die Luft ab. Passanten alarmierten daraufhin die Polizei.

Waffe und Munition sichergestellt

Der 25- Jährige konnte am Freitag in einem Hotel in Velden ausgeforscht werden. Er behauptete, lediglich einen Böller aus dem Fahrzeug geworfen zu haben. Im Hotelzimmer wurde die Polizei dann aber fündig und stellte eine Faustfeuerwaffe vom Typ "Glock 21" samt Laser- Visiereinrichtung sowie Munition sicher. Der Mann hatte die Waffe legal besessen.

Foto: LPD Kärnten

Gegen den Burgenländer wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.