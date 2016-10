Schüsse auf Bus: Bedingte Haft für 19- Jährigen

Umfassend geständig hat sich am Montag im Wiener Straflandesgericht jener 19 Jahre alte Bursche gezeigt, der am 6. Jänner 2016 in Liesing einen Linienbus mit einer CO2- Pistole beschossen hatte. "Im Nachhinein ist es einfach unnötig", sah der Lehrling ein. Da die Tat keine schwerwiegenden Folgen hatte, kam er mit sechs Monaten auf Bewährung davon. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.