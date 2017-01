Schröcksnadel- "Attacke": So reagiert Kirchgasser

Michaela Kirchgasser peilt ein rasches Renn- Comeback, wenn möglich sogar noch dieses Wochenende in Zauchensee an. Die 31- jährige ÖSV- Skirennläuferin hatte wegen akut gewordener Knieprobleme auf einen Slalomstart am Dienstag in Flachau verzichten müssen. Dass sie zu jenen "Arrivierten" gehören könnte, denen ÖSV- Präsident Peter Schröcksnadel kürzlich einen Rücktritt nahegelegt hatte , glaubt Kirchgasser nicht.