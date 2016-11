Schriftstellerin Ilse Aichinger in Wien gestorben

Die Schriftstellerin Ilse Aichinger ist wenige Tage nach ihrem 95. Geburtstag am 1.11. am Freitag in Wien gestorben, wie ihre Tochter Mirjam Eich der Deutschen Presse- Agentur in Berlin sagte. Mit ihren Erzählungen, Gedichten und Hörspielen sowie Kurzfeuilletons "Unglaubwürdige Reisen" und "Journal des Verschwindens" eroberte sie sich einen Ehrenplatz in der österreichischen Literaturgeschichte.