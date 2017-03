Schreck! Torres bewusstlos vom Platz getragen

Dass Atletico Madrid mit dem 1:1 bei Deportivo La Coruna am Donnerstagabend in der Primera Division den Anschluss an die Spitzen endgültig verlor, verkam zur Nebensache. Überschattet wurde das Spiel von bangen Minuten um Star- Stürmer Fernando Torres. "El Nino" musste bewusstlos vom Platz getragen werden. Er erlitt ein Schädel- Hirn- Trauma, wandte sich später schon via Facebook persönlich mit einer beruhigenden Nachricht an seine Fans.