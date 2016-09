Schottischer Boxer nach Kampf im Spital verstorben

Der schottische Boxer Mike Towell ist nach seinen am vergangenen Donnerstag bei einem Weltergewichts- Kampf in Glasgow erlittenen Verletzungen verstorben. Der 25- Jährige hatte schon in der ersten Runde gegen den Waliser Dale Evans zu Boden gehen müssen, Referee Victor Loughlin beendete den Kampf in der fünften Runde.