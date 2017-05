Schon bald kurven Minibusse ohne Fahrer durch Wien

Die Wiener Linien setzen künftig nicht nur in der U- Bahn auf fahrerloses Vorankommen - auch eine Linie mit autonom herumkurvenden Minibussen ist in Planung. Diese sollen künftig in der Seestadt in Aspern unterwegs sein, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Zunächst wird jedoch ausführlich getestet.