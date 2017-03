Schon 64 Fälle: 2017 wird Masern- Rekordjahr

"Wir haben nach wie vor ein Masern- Problem. Das wird auch so bleiben", sagte Tropenmediziner Herwig Kollaritsch. Der Grund dafür: Schon bei den Kleinkindern sind viel zu wenige geimpft. Der Experte sagte: "Wir haben in Österreich eine 92- prozentige Durchimpfungsrate bei den Zwei- bis Fünfjährigen. Aber nur 82 Prozent haben die notwendige zweite Impfung erhalten." Ziel sei es, dass mit dem zweiten Lebensjahr 95 Prozent der Kinder zwei Immunisierungen erhalten haben, betonte der Mediziner.

Derzeit seien Erkrankungen im Jahr 2017 bereits in sechs Bundesländern aufgetreten: je 26 in Niederösterreich und in der Steiermark, zwei in Kärnten, sechs in Oberösterreich, je ein Fall in Tirol und in Vorarlberg sowie zwei Fälle in Wien.

Foto: HOPD, dpa

Keine ungefährliche Erkrankung

Man sollte, laut Kollaritsch, auch damit aufhören, die Masern als eine ungefährliche Erkrankung zu betrachten. Eine Infektion töte beispielsweise den Großteil der Immun- Gedächtniszellen und führe so zu einer längerfristigen Immunschwäche gegenüber anderen Erkrankungen. Dabei kann es etwa zwölf Jahre nach einer Infektion noch zu tödlichen Entzündungen des Gehirns kommen.

Früher lag die Wahrscheinlichkeit an Masern zu erkranken bei 10.000 zu 100.000. Nach neueren Erkenntnissen dürfte diese Rate bei etwa eins zu 1700 liegen.