Schöpf zu Schalke- Krise: "Es ist frustrierend"

Foto: GEPA

gab vor demHinspiel am Donnerstag in der Europa League gegen Mönchengladbach zu, dass die Situation "nicht einfach" sei: "Es ist frustrierend. Aber wir dürfen jetzt nicht in Selbstmitleid verfallen, sondern müssen aus unseren Fehlern lernen."

Die "Königsblauen" mussten erst das Cup- Aus bei Bayern München verkraften und sind in der Liga nach 23 Spieltagen nur noch vier Punkte vom Relegationsplatz entfernt. Umso mehr wächst der Erfolgsdruck in der Europa- League: "Wir wollen uns im Hinspiel eine gute Basis verschaffen", sagte Schöpf.

Foto: AFP

Immerhin gab es ein wenig Zuspruch von den treuen Anhängern. Die hatten am Trainingsplatz ein Plakat aufgehängt mit der Aufschrift: "Jetzt erst recht - S04!"