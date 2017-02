Schöpf- Tor reicht Schalke nicht zum Sieg

Der zukünftige Bayern- München- Profi Sebastian Rudy erzielte in der 79. Minute den Ausgleich und bescherte Hoffenheim damit den ersten Punktgewinn bei Schalke seit 2011. Schalke blieb im siebenten Pflichtspiel in Serie ohne Niederlage.

Burgstaller wurde in der 84. Minute ausgewechselt, Schöpf spielte durch. Der 23- Jährige hatte schon am vergangenen Sonntag in Köln sowie am Mittwoch in der Europa League gegen Saloniki (auch jeweils 1:1) getroffen.

Gladbach jubelt dank Arm- Tor

Mönchengladbach hat am Sonntagnachmittag einen 2:0- Auswärtssieg gegen den FC Ingolstadt gefeiert. Die Tore erzielten Lars Stindl (60.) und Andre Hahn (91.). Stindls Treffer war höchst umstritten, da ihm nach einem Eckball der Ball von der Brust auf den Unterarm prallte - und das Leder dann ins Tor ging. Die Ingolstädter, bei denen Markus Suttner durchspielte und Lukas Hinterseer in der 78. Minute eingetauscht wurde, bleiben damit Vorletzter, Gladbach ist Zehnter.

Hier sehen Sie die Highlights von Leipzigs Sieg gegen Köln am Samstagnachmittag:

Video: SKY DE

Hertha BSC besiegte im Samstagabendspiel Eintracht Frankfurt mit 2:0 - die Highlights vom Spiel sehen Sie hier:

Video: SKY DE

Bereits am Freitagabend hatte Werder Bremen auswärts gegen Wolfsburg gewonnen - hier gibt's die Highlights:

Video: SKY DE

Die Ergebnisse der 22. Runde:

Freitag

VfL Wolfsburg - Werder Bremen 1:2

Samstag

Bayern München - Hamburger SV 8:0

Bayer 04 Leverkusen - FSV Mainz 05 0:2

SV Darmstadt - FC Augsburg 1:2

SC Freiburg - Borussia Dortmund 0:3

RB Leipzig - 1. FC Köln 3:1

Hertha BSC Berlin - Eintracht Frankfurt 2:0

Sonntag

FC Ingolstadt 04 - Borussia Mönchengladbach 0:2

FC Schalke 04 - 1899 Hoffenheim 1:1

# Team Sp S U N +/- P 1. FC Bayern 22 16 5 1 41 53 2. Leipzig 22 15 3 4 19 48 3. Dortmund 22 11 7 4 23 40 4. Hoffenheim 22 9 11 2 17 38 5. Hertha BSC 22 11 4 7 6 37 6. E. Frankfurt 22 10 5 7 3 35 7. Köln 22 8 9 5 9 33 8. Leverkusen 22 9 3 10 2 30 9. Freiburg 22 9 3 10 -11 30 10. Gladbach 22 8 5 9 -4 29 11. Mainz 22 8 4 10 -6 28 12. Schalke 04 22 7 6 9 3 27 13. Augsburg 22 7 6 9 -7 27 14. Wolfsburg 22 6 4 12 -13 22 15. Bremen 22 6 4 12 -15 22 16. Hamburg 22 5 5 12 -24 20 17. Ingolstadt 22 5 3 14 -15 18 18. Darmstadt 22 3 3 16 -28 12