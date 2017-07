Schönheitskönigin (16) filmte eigenen Unfalltod

Die 16- jährige Sofia war die Gewinnerin eines lokalen Schönheitswettbewerbs in ihrer Heimatstadt Isjum im Osten der Ukraine. Auf Instagram postete die junge Frau Bilder und Videos von sich bei Partys oder etwa auch beim Posieren mit einem schwarzen BMW.

Sofia liebte teure Autos und vor allem das Posieren vor solchen. Foto: instagram.com

Freundinnen filmten nächtliche Spritztour mit BMW

In solch einem Wagen saß Sofia dann in der Nacht auf Donnerstag am Beifahrersitz, ihre 24 Jahre alte Freundin Dasha lenkte das Auto. Die jungen Frauen filmten sich bei einer nächtlichen Spritztour im ostukrainischen Gebiet Charkiw, das Video streamte die Beauty- Queen für ihre Follower auf Instagram.

Eines der zahlreichen Bikini-Bilder auf Sofias Instagram-Seite Foto: instagram.com

Sofia und Dasha sind sichtlich und hörbar in ausgelassener Stimmung, als sie in dem BMW durch die Nacht rasen - mit überhöhtem Tempo und ohne angeschnallt zu sein. Damit nicht genug, dürften die Frauen während der Fahrt auch noch Alkohol getrunken haben, wie in dem Video zu sehen ist.

Großes Scheppern, dann absolute Stille

"Hi Jungs", sagt eine der beiden jungen Frauen in die Kamera. Sofia und Dasha beteuern in einem Moment noch, wie sehr sie das Leben lieben würden, als in dem Live- Video plötzlich ein Schrei zu hören ist und der Bildschirm schwarz wird. Scheppern und metallisches Krachen sind zu hören - was zugleich nicht zu sehen ist: Der BMW gerät außer Kontrolle, kommt von der Fahrbahn ab und kracht frontal in eine Straßenlaterne.

Polizeifoto vom Wrack Foto: twitter.com

Ersthelfer in Video zu hören: "Hier scheint es Tote zu geben"

Zu hören ist dann nach einer kurzen, gespenstischen Stille die Stimme eines herbeigeilten Zeugen des Unfalls, der schreit: "Fu**, da ist eine Leiche! Eine andere wurde aus dem Wagen geschleudert". Geistesgegenwärtig ruft der Mann, wie weiter zu hören ist, den Notruf. "Bitte kommen sie schnell, hier gab es einen Unfall", gibt der Mann am Telefon den Helfern die Adresse durch. "Hier scheint es Tote zu geben … ein Mädchen. Zwei Mädchen hier", stammelt er sichtlich geschockt in den Hörer.

Doch trotz der schnellen Reaktion des Mannes kommt für die jungen Frauen jede Hilfe zu spät. Sofia starb laut Medienberichten noch an Ort und Stelle, ihre Freundin Dasha erlag am Weg ins Krankenhaus ihren schweren Verletzungen.