Schock! Wagner spielt trotz Finger- Unfall weiter

Es passierte in der 14. Spielminute. Sandro Wagner stieß mit Vedad Ibisevic zusammen und blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden liegen. Der Schockmoment: Wagners Zeigefinger an der linken Hand stand fast senkrecht ab.

Teamarzt Thomas Frölich renkte ihm den Finger am Spielfeldrand wieder ein. Der Stürmer spielte danach weiter und legte sogar in der 87. Spielminute den 3:1- Siegtreffer für Andrej Kramaric auf.

Hier geht's zum Spielbericht !

"Nein, es tut nicht weh. Es hat auch im Spiel nicht wehgetan. Das Adrenalin ist sehr hoch und ich war einfach nur geschockt. Ich habe so etwas noch nicht gesehen, außer im Actionfilm", sagte der 28- Jährige nach der Partie.