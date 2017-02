Schock um Schlierenzauer: Sturz bei Skifliegen

Mit dem Akja musste Schlierenzauer vom Auslauf des Schanzenmonsters nach seinem heftigen Sturz abtransportiert werden. Er hatte Schmerzen im operierten Knie, konnte aber die Arme bewegen. Wegen eines Kreuzbandrisses im rechten Knie ist er ja über ein Jahr außer Gefecht gewesen und konnte erst vor ca. zwei Wochen sein Comeback feiern.

Foto: AP

Am Samstag beendete Gregor das erste von zwei Skifliegen (Sieger Stefan Kraft - zur Story hier ) in Oberstdorf noch als guter 19ter, am Sonntag dann der böse Sturz in der Garmisch- Quailfikation. Der Bewerb ist derzeit gerade im Gange.

Angst vor inneren Verletzungen

Aus dem Spital gab vom ÖSV- Arzt aus dem Spital zwar leichte Entwarnung um das Knie, weil die Schwellung weniger schlimm als befürchtet sei, dafür machen die starken Rippenprellungen Sorgen. Innere Verletzungen müssen ausgeschlossen werden, deswegen folgen weitere Untersuchungen. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden.