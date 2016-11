Schock- Foto: Was ist mit Martin Stranzl passiert?

Nach seinem Karriereende ist es ruhig um Martin Stranzl geworden. Dennoch hält der Ex- Teamspieler seine Fans via Instagram auf dem Laufenden. Mit seinem letzten Posting hat er diese aber ein bisschen geschockt. Auf dem Foto sieht Stranzl übel zugerichtet aus, doch alles halb so schlimm.

Der ehemalige Verteidiger von Borussia Mönchengladbach wurde operiert und musste sich die Eisenplatten entfernen lassen. Vor einem Jahr erlitt er im Spiel gegen den HSV einen Augenhöhlenbruch.