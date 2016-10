Schock bei Flugzeugstart: Triebwerk in Flammen

Mit dem Schrecken sind am Freitag 161 Passagiere und neun Crewmitglieder einer Boeing 767 am Flughafen von Chicago davongekommen. Wenige Sekunden vor dem Abheben der Maschine in Richtung Miami habe der Pilot den Start abgebrochen, nachdem vermutlich ein Reifen geplatzt und durch umherfliegende Teile ein Triebwerk in Brand geraten ist, hieß es. Bei der anschließenden Evakuierung des Jets wurden 19 Passagiere und eine Flugbegleiterin leicht verletzt.