Schneeglatte Straßen: Zwei Busse in OÖ verunglückt

Ein Reise- sowie ein Linienbus sind am Mittwoch in Oberösterreich auf schneeglatten Fahrbahnen verunglückt. Beide Male kippten die Fahrzeuge um. In St. Lorenz am Mondsee wurden von 19 Urlaubern aus Fernost sechs Menschen bei dem Unfall verletzt. Bei Rainbach im Mühlkreis zog sich der Großteil der 13 Fahrgäste Verletzungen zu.