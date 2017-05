Schmerzgeplagte Frau sucht Arzt für Armamputation

Nach dem folgenschweren Sturz im Jahre 2011 wurde die 25- Jährige sofort am linken Oberarm operiert. Doch nach der Operation brachen plötzlich die implantierte Platte sowie der Draht am Ellbogen durch die Haut durch und die Wunde begann zu eitern. Hinzu kam ein multiresistenter Keim, der seither für eine chronische Infektion des Knochenmarks verantwortlich ist.

In der Folge standen zwölf Operationen bei Spezialisten von Tirol bis Wien an. Beim letzten Eingriff wurde sogar eine Knochentransplantation mit Antibiotika durchgeführt. Doch die gesamten Antibiotikatherapien zeigten ebenfalls keine Verbesserung, die junge Frau leidet nach wie vor an einer offenen und eitrigen Wunde mit einer Fistel am linken Ellbogen, die bis zum Knochen reicht.

Foto: APA/Helmut Fohringer (Symbolbild)

"Ich habe Dauerschmerzen"

"Ich habe Dauerschmerzen, die mittlerweile nicht mal mehr mit Morphium in Schach gehalten werden können", sagt Brandstätter. Und natürlich spielt auch das Geld eine große Rolle. "Im Zuge der vergangenen sechs Jahre kamen Behandlungskosten in der Höhe von 50.000 Euro zusammen, welche dankenswerterweise meine Eltern übernommen haben", erzählt die Unterländerin.

Mindestens acht bis zehn weitere Eingriffe wären zukünftig nötig. "Doch das macht mein Körper nicht mehr mit. Ich wiege nur noch 45 Kilogramm, meine Leber ist durch die unzähligen Medikamente schwer angegriffen und ich empfinde meinen tauben Arm als behindernd", sagt sie.

"Es muss endlich etwas passieren"

Daher hat die 25- Jährige nach reiflicher Überlegung einen Entschluss gefasst: Sie will sich den Arm ab der Schulter amputieren lassen. "Es muss endlich etwas passieren, und daher suche ich einen Facharzt, der mir diesen Wunsch erfüllen wird", verdeutlicht Brandstätter.

Tätowierer Peter Palfy organisierte eine Benefizveranstaltung für Maria Brandstätter. Foto: facebook.com

Unterstützung bekommt die tapfere Frau nicht nur von ihren Eltern, ihrem Freund und ihren drei Shetland- Ponys, sondern auch von Tätowierer Peter Palfy. Er organisiert am heutigen Freitag die Benefiz- Veranstaltung "Sterne für Maria" in seinem Studio in Kufstein. Jeder kann sich einen kleinen Stern um 20 Euro tätowieren lassen.

Außerdem hat ihre Familie ein Spendenkonto unter dem Namen "Hilfe für Maria" eingerichtet. Die Kontodaten lauten: IBAN AT29 3633 9000 0006 4196.

Hubert Berger, Kronen Zeitung