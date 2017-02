Schluss mit Freundschaft nach SPÖ- Debakel in Graz

Harmonie- Gruppe hin oder her, in der Wiener SPÖ ist (schon wieder) Feuer am Dach: Auslöser ist erneut Christian Deutsch. Nach dem roten Wahldebakel in Graz schoss der ehemalige Landesparteisekretär auf Twitter erneut gegen Bürgermeister Michael Häupl. Prompt rückten Genossen zur Verteidigung aus.