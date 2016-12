Schlierenzauer trainiert wieder mit Weltcup- Team

Drei Wochen nach seinen ersten Sprüngen auf Schnee in Ramsau hat Gregor Schlierenzauer am Donnerstag in Garmisch- Partenkirchen erstmals mit dem ÖSV- Weltcupteam trainiert. Bei ausgezeichneten Bedingungen absolvierte der zweifache Weltcup- Gesamtsieger auf der Tournee- Schanze rund 15 Sprünge, neun davon bereits am Mittwoch. Im Video oben sehen Sie seinen "Comeback- Sprung" nach seiner Verletzung.