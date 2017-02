Schlierenzauer ist für die Nordische WM bereit!

Der Tiroler Gregor Schlierenzauer wird die Reise mit seinen Skispringer- Teamkollegen zu den Nordischen Ski- Weltmeisterschaften in Lahti mitmachen! Der 27- Jährige absolvierte seine Sprungeinheiten am Sonntag in Tschagguns und am Montag in Seefeld zur Zufriedenheit der ÖSV- Verantwortlichen. Der Rekordgewinner an Weltcup- Springen hatte sich am 5. Februar bei einem Sturz in Oberstdorf (siehe Video oben) u.a. eine Seitenbandverletzung im rechten Bein zugezogen, am Sonntag kehrte er erstmals auf eine Schanze zurück. Oberschenkel und Fuß haben an den beiden Trainingstagen keine Probleme gemacht.