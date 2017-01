Schlechtestes RTL- Resultat für ÖSV- Damen seit 1985

Stephanie Brunner schied bereits im ersten Durchgang aus. Als beste ÖSV- Dame kam Ricarda Haaser auf Rang 23. Besonders bitter war der zweite Durchgang für Anna Veith. Die Salzburgerin lag auf Rang acht, rutschte dann aber nach einer Rechtskurve weg, verschnitt die Skier und konnte einen Sturz gerade noch vermeiden. Das nächste Tor erwischte sie nicht mehr. Michaela Kirchgasser und Stephanie Resch belegten die Plätze 24 und 26.

Foto: GEPA

Annähernd so schlecht waren die ÖSV- Athletinnen zuletzt am 4. Jänner 1985 ebenfalls in Maribor klassiert gewesen. Damals belegte die Vorarlbergerin Anita Wachter den 22. Platz.

Abschiedslauf für Tina Maze

Vor wenigen Tagen wurde noch spekuliert, ob Tina Maze doch ihre Karriere fortsetzt oder nicht. Schlussendlich gab die Slowenin aber ihre Abschiedsvorstellung in Mariobor.

Foto: GEPA

Die 33- Jährige schwang in ihrem 401. Weltcup- Rennen im ersten Durchgang beim Trainerhügel ab und umarmte ihre Betreuer, danach fuhr sie locker den Hang hinuter und blieb kurz vor der Ziellinie stehen, schnallte ab und ließ sich vom Publikum feiern.

Endstand RTL in Maribor:

1. Tessa Worley (FRA) 2:16,96 Min.

2. Sofia Goggia (ITA) 2:17,12 +00,16

3. Lara Gut (SUI) 2:17,21 +00,25

4. Mikaela Shiffrin (USA) 2:17,38 +00,42

5. Viktoria Rebensburg (GER) 2:17,94 +00,98

6. Ragnhild Mowinckel (NOR) 2:18,08 +01,12

7. Manuela Mölgg (ITA) 2:18,16 +01,20

8. Ana Drev (SLO) 2:18,25 +01,29

9. Marie- Michele Gagnon (CAN) 2:18,30 +01,34

10. Coralie Frasse Sombet (FRA) 2:18,54 +01,58

11. Sara Hector (SWE) 2:18,79 +01,83

12. Francesca Marsaglia (ITA) 2:18,87 +01,91

13. Nadia Fanchini (ITA) 2:19,26 +02,30

14. Ilka Stuhec (SLO) 2:19,37 +02,41

15. Elena Curtoni (ITA) 2:19,50 +02,54

16. Wendy Holdener (SUI) 2:19,56 +02,60

17. Simone Wild (SUI) 2:19,80 +02,84

18. Adeline Baud Mugnier (FRA) 2:19,89 +02,93

19. Tina Robnik (SLO) 2:20,05 +03,09

20. Melanie Meillard (SUI) 2:20,06 +03,10

21. Kristin Lysdahl (NOR) 2:20,14 +03,18

22. Valerie Grenier (CAN) 2:20,34 +03,38

23. Ricarda Haaser (AUT) 2:20,36 +03,40

24. Michaela Kirchgasser (AUT) 2:20,38 +03,42

25. Rahel Kopp (SUI) 2:20,54 +03,58

26. Stephanie Resch (AUT) 2:20,62 +03,66

27. Irene Curtoni (ITA) 2:21,25 +04,29