Schlafwandler in OÖ nach Sturz mit Heli geborgen

Zwei Polizeihubschrauber sind in der Nacht auf Samstag zur Rettung eines Schwerverletzten am Feuerkogel im oberösterreichischen Bezirk Gmunden ausgerückt. Ein 70- jähriger Schlafwandler war die Treppe in einem Alpinhaus hinuntergestürzt. Aufgrund seines kritischen Zustandes musste er sofort ins Spital. Weil nachts der Notarzt- Heli nicht starten konnte, wurde die Exekutive alarmiert.